Задержан главный тренер «ПСЖ»

Главный тренер "Пари Сен‑Жермен" Кристоф Галтье и его сын Джон Валович‑Галтье задержаны сотрудниками полиции в Ницце в рамках расследования обвинений в дискриминации. Об этом сообщает RMC Sport со ссылкой на прокурора, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Французский специалист был вызван следователями, ведущими дело по обвинениям в расизме.

Гальте до "ПСЖ" возглавлял "Ниццу". В апреле появилось электронное письмо бывшего спортивного директора "Ниццы" Жюльена Фурнье, в котором сообщается о высказываниях тренера в адрес мусульман и чернокожих игроков.

В отношении Галтье начали расследование по фактам возможной "дискриминации на работе, связанной с предполагаемой принадлежностью к расе или религии". Сам специалист ранее отверг все обвинения.

По информации СМИ, Галтье в ближайшее время покинет пост главного тренера "ПСЖ", его место займет испанец Луис Энрике.