Португальский тренер согласился возглавить команду Роналду

Главный тренер "Ботафого" Луиш Каштру может возглавить саудовский футбольный клуб "Аль-Наср". Об этом сообщает Goal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источника, Каштру принял предложение от "Аль-Насра". Специалист ранее возглавлял "Аль-Духаиль", "Шахтер", "Виторию Гимараэш", "Риу Аве" и "Пенафиэл".

13 апреля Руди Гарсия ушел с поста "Аль-Насра". Контракт со специалистом был расторгнут по обоюдному соглашению сторон. Ходили слухи, что португальский нападающий саудовского клуба Криштиану Роналду выразил свое недовольство работой и стилем игры французского тренера.