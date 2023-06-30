Президент Национального Паралимпийского Комитета Азербайджана Ильгар Рагимов стал председателем Международной федерации спорта слепых (IBSA).

Как передает Day.Az, он был одним из двух кандидатов на выборы главы IBSA, которые прошли 30 июня. Конкурентом Рагимова был Сандро Ди Джироламо (Италия).

Напомним, что до этого Рагимов занимал должность вице-президента IBSA.