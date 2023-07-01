Клуб испанской Ла Лиги проявляет интерес к азербайджанскому футболисту

Испанская "Жирона" проявляет интерес к форварду сборной Азербайджана по футболу Махиру Эмрели.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, насколько серьезны намерения клуба Ла Лиги, станет известно на следующей неделе, так как хорватское "Динамо" требует за трансфер 26-летнего нападающего 2 500 000 евро (около 4,6 млн манатов).

Отметим, что в прошлом сезоне "Жирона" заняла 10-е место в чемпионате Испании.

