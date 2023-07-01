Соседи Роналду возмущены домом футболиста

Соседи португальского футболиста Криштиану Роналду высказали недовольство строительством нового особняка футболиста в Португалии, передает Day.Az со ссылкой на Look.

"Предстоит еще минимум год работ. Работы идут уже три года. Дом такой большой, что похож на больницу. Моя улица была перекрыта на несколько месяцев, мой сад полон пыли", - сказал один из соседей.

Также люди возмущены тем, что из окна дома Роналду видны другие участки.