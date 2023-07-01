https://news.day.az/sport/1577625.html Гюльтекин Ширинова завоевала серебро молодежного ЕВРО
Гюльтекин Ширинова завоевала серебро молодежного ЕВРО
В Сантьяго-де-Компостеле (Испания) продолжается молодежное ЕВРО по борьбе, передает Day.Az.
В пятый день чемпионата на ковер вышли азербайджанские спортсменки.
Согласно информации, Гюльтекин Ширинова (53 кг) завоевала серебряную медаль, а Наргиз Самедова (57 кг) уступила в схватке за бронзу.
Было отмечено, что еще одна наша представительница Фатима Исаева (65 кг) также уступила в схватке за бронзовую медаль.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре