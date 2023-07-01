Гюльтекин Ширинова завоевала серебро молодежного ЕВРО

В Сантьяго-де-Компостеле (Испания) продолжается молодежное ЕВРО по борьбе, передает Day.Az.

В пятый день чемпионата на ковер вышли азербайджанские спортсменки.

Согласно информации, Гюльтекин Ширинова (53 кг) завоевала серебряную медаль, а Наргиз Самедова (57 кг) уступила в схватке за бронзу.

Было отмечено, что еще одна наша представительница Фатима Исаева (65 кг) также уступила в схватке за бронзовую медаль.