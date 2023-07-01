https://news.day.az/sport/1577665.html Тренер Нурмагомедова рассказал о почти заставившем его вернуться поединке
Тренер Нурмагомедова рассказал о почти заставившем его вернуться поединке
Хавьер Мендес, тренер бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, рассказал о поединке, который почти заставил спортсмена вернуться в октагон. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, слова специалиста приводит FightBook MMA со ссылкой на Grosvenor Sport.
"На одном из турниров Хабиб сказал, что, возможно, вернется, если кто-нибудь покажет что-то действительно захватывающее. Это был вечер боя [Конора] Макгрегора с [Дастином] Порье", - заявил Мендес, отметив, что Нурмагомедова ничего не зацепило в том поединке. Тренер добавил, что UFC еще пытался его вернуть, однако бойцу это было неинтересно.
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