Тренер Нурмагомедова рассказал о почти заставившем его вернуться поединке

Хавьер Мендес, тренер бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, рассказал о поединке, который почти заставил спортсмена вернуться в октагон. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, слова специалиста приводит FightBook MMA со ссылкой на Grosvenor Sport.

"На одном из турниров Хабиб сказал, что, возможно, вернется, если кто-нибудь покажет что-то действительно захватывающее. Это был вечер боя [Конора] Макгрегора с [Дастином] Порье", - заявил Мендес, отметив, что Нурмагомедова ничего не зацепило в том поединке. Тренер добавил, что UFC еще пытался его вернуть, однако бойцу это было неинтересно.