https://news.day.az/sport/1577750.html Фарид Гайыбов посетил тренировку сборной Азербайджана по художественной гимнастике - ФОТО
Фарид Гайыбов посетил тренировку сборной Азербайджана по художественной гимнастике - ФОТО
Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов и замминистра молодежи и спорта Мариана Василева присутствовали на контрольной тренировке членов сборной страны по художественной гимнастике, сообщили Day.Az в субботу в Федерации гимнастики Азербайджана.
Контрольная тренировка прошла в Национальной арене гимнастики в Баку.
В ней приняли участие члены сборной Азербайджана по художественной гимнастике разных возрастных групп.
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