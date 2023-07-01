Фарид Гайыбов посетил тренировку сборной Азербайджана по художественной гимнастике

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов и замминистра молодежи и спорта Мариана Василева присутствовали на контрольной тренировке членов сборной страны по художественной гимнастике, сообщили Day.Az в субботу в Федерации гимнастики Азербайджана.

Контрольная тренировка прошла в Национальной арене гимнастики в Баку.

В ней приняли участие члены сборной Азербайджана по художественной гимнастике разных возрастных групп.