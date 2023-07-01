Определился победитель спринтерской гонки Гран-при Австрии "Формулы-1"
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Нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен в субботу занял первое место в спринтерской гонке Гран-при Австрии "Формулы-1", передает Day.Az.

Второе место занял другой пилот команды "Ред Булл" мексиканец Серхио Перес, третье - испанский гонщик "Феррари" Карлос Сайнс.

Отметим, что основная гонка Гран-при Австрии состоится в воскресенье.