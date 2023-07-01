https://news.day.az/sport/1577801.html Определился победитель спринтерской гонки Гран-при Австрии "Формулы-1"
Определился победитель спринтерской гонки Гран-при Австрии "Формулы-1"
Нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен в субботу занял первое место в спринтерской гонке Гран-при Австрии "Формулы-1", передает Day.Az.
Второе место занял другой пилот команды "Ред Булл" мексиканец Серхио Перес, третье - испанский гонщик "Феррари" Карлос Сайнс.
Отметим, что основная гонка Гран-при Австрии состоится в воскресенье.
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