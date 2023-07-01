https://news.day.az/sport/1577807.html Азербайджанский борец стал чемпионом Европы
Азербайджанский борец стал чемпионом Европы
В испанском Сантьяго-де-Компостела продолжается чемпионат Европы по борьбе среди юношей до 20 лет.
Как передает Day.Az со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, азербайджанский борец вольного стиля Руслан Абдуллаев (57 кг) в 1/8 финала победил болгарина Таньо Танева (11:0), в 1/4 финала - грузина Луку Гвинжилия (13:2), а в полуфинале - турка Толгу Озбека (6:5) и вышел в финал.
В финале азербайджанский борец оказался сильнее молдованина Антона Власа (10:0) и стал чемпионом Европы.
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