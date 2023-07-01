Азербайджанский борец стал чемпионом Европы

В испанском Сантьяго-де-Компостела продолжается чемпионат Европы по борьбе среди юношей до 20 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, азербайджанский борец вольного стиля Руслан Абдуллаев (57 кг) в 1/8 финала победил болгарина Таньо Танева (11:0), в 1/4 финала - грузина Луку Гвинжилия (13:2), а в полуфинале - турка Толгу Озбека (6:5) и вышел в финал.

В финале азербайджанский борец оказался сильнее молдованина Антона Власа (10:0) и стал чемпионом Европы.