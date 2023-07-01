Интересные моменты из выступлений азербайджанских спортсменов на Европейских играх
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Продолжаются соревнования в рамках III Европейских игр, проходящих в Польше.

Day.Az представляет интересные моменты из выступлений азербайджанских спортсменов на III Европейских играх: