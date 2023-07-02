Азербайджанские шахматисты улучшили позиции в рейтинге ФИДЕ
Международная шахматная федерация (ФИДЕ) обнародовала июльский рейтинг.
Как сообщает Day.Az, Теймур Раджабов (2747), поднявшись на одну строчку, занял 12-е место. Шахрияр Мамедьяров (2742) расположился на 14-й позиции (+1). Гадир Гусейнов (2661) занимает в обновленном рейтинге 83-ю строчку (+3).
Рейтинг возглавляет норвежец Магнус Карлсен (2853). На втором и третьем местах расположились представители США Хикару Накамура (2787) и Фабиано Каруана (2782).
В женском рейтинге наша шахматистка Гюнай Мамедзаде (2448) занимает 26-е место, Ульвия Фаталиева (2401) - 53-е, Ханым Баладжаева (2368) - 79-е, Гюльнар Мамедова (2357) - 86-е, Говхар Бейдуллаева (2355) - 92-е.
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