Азербайджанские спортсмены выступят в соревнованиях по этим видам спорта на III Европейских играх

Сегодня азербайджанские спортсмены будут соревноваться по трем видам спорта на III Европейских играх, организованных в Польше.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, представители Азербайджана выступят в соревнованиях по стрельбе, кикбоксингу и боксу.

В рамках квалификационного этапа соревнований по стендовой стрельбе в упражнении "трап" среди женских команд сборную Азербайджана представят Айджан Джамалова, Ульвия Эйвазова и Алина Рафиханова.

В финале соревнований по кикбоксингу среди мужчин (63,5 кг, фулл-контакт) представитель Азербайджана Фарид Агамогланов встретится с итальянцем Дамиано Трамонтаной.

В финале соревнований по боксу среди мужчин (+92 кг) азербайджанский боксер Мухаммад Абдуллаев сразится с представителем Великобритании Делишеш Ори.