Назван лучший футболист сезона по версии издания Marca
Испанское издание Marca представило рейтинг лучших футболистов сезона-2022/23, передает Day.Az.
Первое место в списке занял норвежский форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд. В тройке - аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси и бразильский вингер Винисиус из мадридского "Реала".
В прошлом сезоне победителем был Карим Бензема.
Топ-10 игроков сезона-2022/2023 по версии Marca:
1. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити").
2. Лионель Месси (играл в "ПСЖ", теперь принадлежит "Интер Майами").
3. Винисиус Жуниор ("Реал").
4. Килиан Мбаппе ("ПСЖ").
5. Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити").
6. Родри ("Манчестер Сити").
7. Антуан Гризманн ("Атлетико").
8. Виктор Осимхен ("Наполи").
9. Илькай Гюндоган (играл в "Манчестер Сити", теперь принадлежит "Барселоне").
10. Хвича Кварацхелия ("Наполи").
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре