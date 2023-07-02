https://news.day.az/sport/1577885.html Азербайджанский кикбоксер завоевал золотую медаль на III Европейских играх - ФОТО
Азербайджанский кикбоксер завоевал золотую медаль на III Европейских играх - ФОТО
Азербайджанский спортсмен завоевал очередную золотую медаль.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Фарид Агамогланов завоевал золотую медаль на III Европейских играх.
Азербайджанский кикбоксер Фарид Агамогланов завоевал золотую медаль, победив в финале итальянского спортсмена Дамиано Трамонтано со счетом 3:0.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре