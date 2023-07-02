Азербайджанский кикбоксер завоевал золотую медаль на III Европейских играх
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Азербайджанский спортсмен завоевал очередную золотую медаль.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Фарид Агамогланов завоевал золотую медаль на III Европейских играх.

Азербайджанский кикбоксер Фарид Агамогланов завоевал золотую медаль, победив в финале итальянского спортсмена Дамиано Трамонтано со счетом 3:0.