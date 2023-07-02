Объявлен знаменосец сборной Азербайджана на церемонии закрытия III Европейских игр

Стало известно имя знаменосца азербайджанской спортивной делегации на церемонии закрытия III Европейских игр.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, эту функцию выполнит боксер Мухаммед Абдуллаев, серебряный призер Игр и лицензиат летних Олимпийских игр, которые пройдут в Париже в 2024 году.

Отметим, что знаменосцами Азербайджана на церемонии открытия были Яйлагуль Рамазанова, выступавшая в стрельбе из лука, и Барат Гулиев, выступавший в фехтовании.