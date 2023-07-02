Азербайджанский боксер намерен завоевать золотую медаль на летних Олимпийских играх в Париже

Я счастлив, что дошел до финала III Европейских игр и завоевал лицензию на летние Олимпийские игры в Париже-2024.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам серебряный призер соревнований по боксу на III Европейских играх Мухаммад Абдуллаев (+92 кг).

Победитель чемпионата мира, проигравший в финале британке Делишес Ори и занявший второе место, заявил, что принять участие в решающем матче было для него большой честью.

"Я сделал все возможное. Должен признаться, что я устал. Моя главная цель - наверстать упущенное и завоевать золотую медаль на летних Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Мои травмы доставили мне много неприятностей. Федерация бокса Азербайджана выработает специальный план подготовки к Олимпиаде. Насколько мне известно, тренировочные сборы будут проводиться в США и других странах", - сказал боксер.