«Реал» собирается свернуть переговоры с Мбаппе

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе запросил у мадридского "Реала" €240 млн в виде различных выплат. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Marca.

По информации источника, из-за этого испанский клуб решил свернуть переговоры. Руководство "сливочных" заявило Мбаппе, что из-за его требований трансфер стал невозможным. "Реал" склоняется к тому, чтобы подписать игрока бесплатно летом 2024 года.

12 июня в СМИ появилась информация, что Мбаппе прислал руководству "ПСЖ" официальное письмо, в котором сообщил, что ни при каких условиях не останется в команде до 2025 года.

Le Parisien 26 июня сообщило, что президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи уверен, что у клуба пока есть шансы уговорить игрока подписать соглашение. Напомним, контракт Мбаппе истекает летом следующего года. Футболист продлил его в прошлое межсезонье, несмотря на возможность перейти в мадридский "Реал".