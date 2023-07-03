https://news.day.az/sport/1578020.html Азербайджанский гимнаст завоевал "золото" на Кубке мира в Португалии - ФОТО
Азербайджанский гимнаст завоевал "золото" на Кубке мира в Португалии - ФОТО
Член сборной Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (тамблинг) Михаил Малкин занял первое место на Кубке мира в городе Сантарен (Португалия), сообщили Day.Az в Федерации гимнастики Азербайджана.
Кубок мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) прошел 1-2 июля.
Михаил Малкин завоевал золотую медаль с результатом 30.900 балла.
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