Азербайджанский гимнаст завоевал "золото" на Кубке мира в Португалии

Член сборной Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (тамблинг) Михаил Малкин занял первое место на Кубке мира в городе Сантарен (Португалия), сообщили Day.Az в Федерации гимнастики Азербайджана.

Кубок мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) прошел 1-2 июля.

Михаил Малкин завоевал золотую медаль с результатом 30.900 балла.