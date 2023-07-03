Неймар получил денежное предложение

Саудовский "Аль-Хиляль" предложил контракт бразильскому нападающему "Пари Сен-Жермен" Неймару.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом сообщает журналист турецкого издания Fanatik Якуп Чинар в Twitter.

По его информации, клуб предложил 31-летнему игроку соглашение на 600 миллионов евро. Контракт будет рассчитан на три года.

Сообщалось о готовности Неймара покинуть ПСЖ. При этом он отказался от предложения из Саудовской Аравии с годовой зарплатой в 400 миллионов евро в год, так как желает остаться в Европе.

Неймар выступает за ПСЖ с лета 2017 года. Стоимость футболиста оценивается в 60 миллионов евро. Ранее он также играл за "Барселону" с 2013 по 2017 год и за "Сантос" с 2009 по 2013 год.

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