Президент Барселоны рассказал о предложениях по продаже игроков

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта перечислил игроков клуба, по которым есть предложения в летнее трансферное окно, передает Day.Az со ссылкой на Спорт-Экспресс.

"Есть предложения по Андреасу Кристенсену, Педри, Гави, Рональду Араухо, Марку-Андре тер Штегену, Ансу Фати, Рафинье и Алехандро Бальде. Но мы не тот клуб, который продает", - цитирует руководителя Mundo Deportivo.

Этим летом каталонцы попрощались с Антуаном Гризманном, Тринкау, Самуэлем Умтити, Жорди Альбой и Серхио Бускетсом.

Также Лапорта заявил, что "Барселона" до сих пор платит зарплату Лионелю Месси и будет делать это до 2025 года.

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