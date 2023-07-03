Месси будет получать зарплату от «Барселоны» до 2025 года

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал о зарплате бывшего игрока клуба Лионеля Месси. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, его слова передает Mundo Deportivo.

"У него была отсрочка выплаты зарплаты, согласованная с предыдущим советом директоров. Платежи заканчиваются в 2025 году. Ему платят неукоснительно", - заявил Лапорта. Он добавил, что эти выплаты не повлияют на финансовый фэйр-плей.