https://news.day.az/sport/1578104.html Месси будет получать зарплату от «Барселоны» до 2025 года
Месси будет получать зарплату от «Барселоны» до 2025 года
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал о зарплате бывшего игрока клуба Лионеля Месси. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, его слова передает Mundo Deportivo.
"У него была отсрочка выплаты зарплаты, согласованная с предыдущим советом директоров. Платежи заканчиваются в 2025 году. Ему платят неукоснительно", - заявил Лапорта. Он добавил, что эти выплаты не повлияют на финансовый фэйр-плей.
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