Мбаппе может получить крупный бонус перед уходом из ПСЖ

"ПСЖ" может выплатить форварду Килиану Мбаппе крупный бонус.

Как передает Day.Az со ссылкой на Спорт-Экспресс, с таким утверждением выступило RMC Sport.

По данным источника, футболист получит часть бонусов за лояльность, если не покинет команду до конца июля. Выплата составит 40 миллионов евро.

Отмечается, что руководство парижан недовольно этим фактом. Именно поэтому они настаивают на том, чтобы Мбаппе принял решение о своем будущем как можно быстрее, чтобы не выплачивать этот бонус.

Ранее сообщалось, что 24-летний форвард прислал клубу уведомление о том, что не планирует активировать опцию продления контракта до 2025 года. Действующее соглашение Мбаппе с "ПСЖ" истекает летом следующего года.

Мы уже писали о том, что Килиан Мбаппе признан лучшим форвардом в мире.