Азербайджанский атлет завоевал три золотые медали на ЧЕ

Чемпионат Европы среди юношей и девушек 15 и 17 лет, проходящий столице Молдовы Кишиневе, продолжается.

Как передает Day.Az, в соревнованиях принимают участие 356 спортсменов (165 девушек и 191 юноша) примерно из 40 стран мира. Среди них также члены сборной Азербайджана.

Выступающий на чемпионате среди юношей 17 лет представитель Азербайджана Равин Алмамедов (73 кг) в подъеме с рывком 137 кг и в подъеме с толчком 162 кг завоевал золотую медаль.

Алмамедов, показавший результат в сумме 299 кг (137+162), также завоевал золотую медаль в итоговом зачете.