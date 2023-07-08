Хави рассказал о целях "Барселоны"

Главный тренер "Барселоны" Хави заявил, что команда стала сильнее благодаря новым футболистам и готова бороться в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, слова специалиста приводит Sport.es.

"Цель - выиграть Лигу чемпионов. Мы не прячемся. Посмотрим, насколько далеко мы сможем зайти. Для нас не существует 1/8 или 1/4 финала, мы стремимся к финалу. Но мы не фавориты. Из-за двух предыдущих лет - особенно", - заявил Хави.

В завершившемся сезоне-2022/23 "Барселона" выиграла чемпионат Испании, опередив занявший второе место мадридский "Реал" на 10 очков. Однако в Лиге чемпионов каталонская команда не сумела преодолеть групповой этап: в группе с "Баварией", "Интером" и "Викторией" каталонцы набрали семь очков и заняли третье место, отправившись в Лигу Европы.

Достичь успеха во втором по значимости европейском турнире испанскому клубу не удалось: в раунде плей-офф каталонцы по сумме двух матчей проиграли "Манчестер Юнайтед".

В сезоне-2021/22 "Барселона" также не смогла добиться успехов в еврокубках: команда также стала третьей в группе Лиги чемпионов, а в Лиге Европы выбыла на стадии четвертьфинала, проиграв "Айнтрахту".

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