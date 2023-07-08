"Ювентус" привлек желанную цель у конкурентов из "Наполи"

Бывший спортивный директор "Наполи" Кристиано Джунтоли назначен на аналогичную должность в "Ювентусе".

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, об этом сообщила пресс-служба туринского клуба.

"Официально: Кристиано Джунтоли - один из нас! Удачи и добро пожаловать в "Ювентус"!" - говорится в сообщении клуба.

51-летний специалист занимал должность спортивного директора "Наполи" на протяжении восьми лет (с 2015 года). Именно Джунтоли сыграл ключевую роль в переезде грузинского вингера Хвичи Кварацхелии на "Диего Армандо Марадона". За время работы итальянца в "Наполи" команда смогла завоевать два трофея: чемпионат в минувшем сезоне и Кубок Италии в 2020 году. За свою карьеру менеджера Джунтоли успел посотрудничать с такими командами, как "Специя" и "Карпи".

Ранее мы писали о том, что "Ювентус" определился с будущим Погба.