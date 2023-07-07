Экс-вратарь сборной Нидерландов попал в реанимацию
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Бывший вратарь сборной Нидерландов по футболу Эдвин ван дер Сар попал в реанимацию.

Об этом сообщила пресс-службу футбольного клуба "Аякс", передает Day.Az.

В пресс-службе клуба отметили, что Эдвин ван дер Сар перенес кровоизлияние в мозг.

Сообщается, что он находится в реанимационном отделении больницы, его состояние стабильное.