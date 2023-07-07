https://news.day.az/sport/1579565.html Экс-вратарь сборной Нидерландов попал в реанимацию
Экс-вратарь сборной Нидерландов попал в реанимацию
Бывший вратарь сборной Нидерландов по футболу Эдвин ван дер Сар попал в реанимацию.
Об этом сообщила пресс-службу футбольного клуба "Аякс", передает Day.Az.
В пресс-службе клуба отметили, что Эдвин ван дер Сар перенес кровоизлияние в мозг.
Сообщается, что он находится в реанимационном отделении больницы, его состояние стабильное.
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