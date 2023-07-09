https://news.day.az/sport/1579828.html Азербайджанский гимнаст завоевал "золото" на Кубке мира в Португалии
Азербайджанский гимнаст завоевал "золото" на Кубке мира в Португалии
Член сборной Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (тамблинг) Михаил Малкин занял первое место на Кубке мира в городе Коимбра (Португалия), сообщили Day.Az в Федерации гимнастики Азербайджана.
Кубок мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) прошел 7-8 июля.
Напомним, ранее Михаил Малкин завоевал золотую медаль на Кубке мира в городе Сантарен (Португалия), который состоялся 1-2 июля текущего года.
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