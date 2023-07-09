Азербайджанский атлет завоевал золотую медаль на чемпионате Европы

В столице Молдовы Кишиневе продолжается чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди юношей и девушек в возрасте 15-17 лет.

Как передает Day.Az, в соревнованиях принимают участие 356 спортсменов (165 девушек и 191 юноша) из почти 40 стран, в том числе и сборная Азербайджана.

Член национальной сборной Мухаммедали Мамедзаде, являющийся представителем Клуба тяжелой атлетики "Геязань", выступал в весовой категории 96 кг среди юношей до 15 лет.

Азербайджанский спортсмен в рывке поднял 117 кг и завоевал золотую медаль, оставив позади в этом упражнении всех соперников.

Мухаммедали Мамедзаде также успешно выступил и во втором упражнении - толчке. Подняв в толчке 138 кг, он завоевал серебряную медаль.

Показав общий результат 255 кг (117+138), азербайджанский тяжелоатлет завоевал в итоговом зачете серебряную медаль.