«Реал» отвергает все контакты по переходу Мбаппе

Мадридский "Реал" на данный момент не ведет переговоры с нападающим "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килианом Мбаппе. Об этом сообщает Marca, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщает издание, "Реал" спокойно следит за ситуацией и не спешит начинать активную работу - тот факт, что контракт игрока истекает в следующем году, соответствует тактике клуба. К тому же, нарастающее давление на нападающего поможет испанцам сбить цену на его покупку.

В "Реале" считают, что общие затраты на переход Мбаппе этим летом могут превысить €400 миллионов с учетом всех платежей. Клуб не намерен тратить такие деньги.

В мае прошлого года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с "ПСЖ", действующий до лета 2024 года. При этом другие источники указывали на то, что футболист уже подписал соглашение с мадридским "Реалом". В итоге громкий переход в испанский клуб не состоялся.

В этом году разговоры о переходе Мбаппе в "Реал" возобновились. Он отказался подписывать новый контракт с парижанами и уже зимой может вести переговоры с новым клубом.