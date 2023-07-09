Игроки «ПСЖ» пожаловались президенту клуба на Мбаппе

Несколько игроков "Пари Сен-Жермен" выразили недовольство критикой со стороны нападающего Килиана Мбаппе в адрес клуба. Об этом сообщает RMC Sport, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Дело Килиана Мбаппе начинает напрягать раздевалку "ПСЖ". Как утверждает источник, шесть игроков, в том числе двое новичков команды, 8 июля утром выразили свой гнев по этому поводу президенту клуба Нассеру Аль-Хелаифи.

В середине июня Мбаппе дал интервью, в котором заявил, что вопрос о неудачах парижан в Лиге чемпионов нужно адресовать не ему, а руководству команды. Несколько игроков команды остались недовольны его высказываниями, назвав их оскорблениями клуба.

Президент столичного клуба счел эти слова шокирующими и расценил как неуважение ко всем действующим игрокам. Он даже задумался, почему игрок, который говорит это, не покидает команду прямо сейчас.

В мае прошлого года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с "ПСЖ", действующий до лета 2024 года. При этом другие источники указывали на то, что футболист уже подписал соглашение с мадридским "Реалом". В итоге громкий переход в испанский клуб не состоялся.

В этом году разговоры о переходе Мбаппе в "Реал" возобновились.