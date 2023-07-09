https://news.day.az/sport/1579933.html Азербайджанские борцы установили новый рекорд на чемпионате Европы
Азербайджанские борцы установили новый рекорд на чемпионате Европы
Соревнования по вольной борьбе на чемпионате Европы среди юношей до 15 лет, который проходил в венгерском Капошваре, завершились.
Как передает Day.Az со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, сборная страны, завоевавшая на континентальном первенстве 9 медалей (3 серебра, 6 бронзы), в общекомандном зачете уступила только Грузии (155).
Сборная Азербайджана заняла второе место на ЧЕ с 145 очками, что является новым рекордом сборной по вольной борьбе в истории чемпионатов Европы до 15 лет.
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