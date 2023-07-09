«Галатасарай» собирается выкупить футболиста «ПСЖ»

Турецкий футбольный клуб "Галатасарай" готов выкупить форварда Мауро Икарди у "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщает L'Equipe, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, стороны уже согласовали детали перехода. "Галатасарай" заплатит за трансфер Икарди €10 млн. Контракт игрока с французским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Икарди в прошедшем сезоне выступал за "Галатасарай" на правах аренды. В чемпионате Турции он принял участие в 24 матчах, в которых забил 22 мяча и сделал семь результативных передач. Ранее он также выступал за итальянские "Интер" и "Сампдорию". Портал Transfermarkt оценивает Икарди в €19 млн.