«Ювентус» откажется от участия в Лиге конференций

Туринский "Ювентус" решил пойти на сделку с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который расследует дело о финансовых махинациях клуба, и откажется от участия в Лиге конференций сезона-2023/24, передает Сorriere Dello Sport, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Ювентус" не будет подавать жалобу и апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) в ответ на решение УЕФА дисквалифицировать клуб, если со стороны УЕФА не последует других наказаний.

Руководство "Юве" считает, что это позволит команде не ставить под угрозу возможное выступление в Лиге чемпионов сезона-2024/25.

Расследование против "Ювентуса" началось в декабре в отношении спорных финансовых счетов клуба, которые привели к нарушению финансового фэйр-плей.

В прошлом сезоне Серии А "Ювентус" занял седьмое место. Из-за финансовых махинаций с "Юве" по ходу турнира сняли десять очков.