Команда Азербайджана завоевала еще одну награду на ЧМ по художественной гимнастике
Групповая команда Азербайджана завоевала еще одну награду на чемпионате мира по художественной гимнастике среди юниорок, передает Day.Az.
Команда с результатом 30.150 балла завоевала "бронзу" в упражнении с пятью мячами.
Чемпионат мира прошел с 7-9 июля в городе Клуж-Напока (Румыния). В состав нашей юниорской команды в групповых упражнениях вошли - Говхар Ибрагимова, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадина Асланова, Илаха Бахадырова, Аян Садыгова и Захра Джафарова.
Напомним, ранее сегодня юниорская команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала "бронзу" в программе с пятью скакалками.
Вчера групповая команда завоевала "бронзу" на чемпионате мира в многоборье.
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