Определился победитель Гран-при Великобритании "Формулы-1"
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Нидерландский гонщик Макс Ферстаппен, представляющий команду "Ред Булл", одержал победу на Гран-при Великобритании "Формулы-1".

Как передает Day.Az, второе место занял британец Ландо Норрис из "Макларен". Тройку лучших замкнул его соотечественник Льюис Хэмилтон, представляющий "Мерседес".

Ферстаппен одержал победу на шестом Гран-при подряд. Ранее пилот победил на этапах в американском Майами, Монако, Испании, Канаде и Австрии.