https://news.day.az/sport/1579986.html Определился победитель Гран-при Великобритании "Формулы-1"
Определился победитель Гран-при Великобритании "Формулы-1"
Нидерландский гонщик Макс Ферстаппен, представляющий команду "Ред Булл", одержал победу на Гран-при Великобритании "Формулы-1".
Как передает Day.Az, второе место занял британец Ландо Норрис из "Макларен". Тройку лучших замкнул его соотечественник Льюис Хэмилтон, представляющий "Мерседес".
Ферстаппен одержал победу на шестом Гран-при подряд. Ранее пилот победил на этапах в американском Майами, Монако, Испании, Канаде и Австрии.
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