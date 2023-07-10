ПСЖ посоветовали избавиться от Мбаппе

Бывший спортивный директор "Пари Сен-Жермен" Леонардо высказался о ситуации с форвардом клуба Килианом Мбаппе. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, его слова приводит L'Equipe.

Леонардо посоветовал клубу избавиться от Мбаппе. "Команда существовала до Мбаппе и будет существовать после него. Он провел в Париже шесть лет, и за эти шесть лет пять разных клубов выиграли Лигу чемпионов, ни в одном из них не было Мбаппе. Это означает, что этот турнир вполне можно выиграть и без него", - заявил он.

Мбаппе может покинуть ПСЖ в летнее трансферное окно. 25 июня стало известно, что французы запрашивают за форварда в общей сложности 300 миллионов евро, в то время как "Реал" - главный претендент на игрока - готов заплатить за него максимум 220 миллионов. Вместе с этим Marca сообщила, что футболист рассчитывает получать в мадридской команде зарплату в 240 миллионов евро за сезон.