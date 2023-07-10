https://news.day.az/sport/1580097.html Золотой успех азербайджанских гимнастов в Италии - ФОТО
Золотой успех азербайджанских гимнастов в Италии - ФОТО
Члены сборной Азербайджана по акробатической гимнастике успешно выступили на международном турнире "Turin Acro Cup", который прошел в Турине (Италия) 7-9 июля 2023 года, сообщили в понедельник Day.Az в пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана.
Азербайджанские гимнасты Агасиф Рагимов и Разия Сеидли, выступающие в составе смешанной пары, завоевали золотую медаль на международном турнире.
Группа, в состав которой вошли - Назрин Фарманова, Айнур Юсуфова и Лала Гусейнова завоевали на соревнованиях "серебро".
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