Золотой успех азербайджанских гимнастов в Италии

Члены сборной Азербайджана по акробатической гимнастике успешно выступили на международном турнире "Turin Acro Cup", который прошел в Турине (Италия) 7-9 июля 2023 года, сообщили в понедельник Day.Az в пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана.

Азербайджанские гимнасты Агасиф Рагимов и Разия Сеидли, выступающие в составе смешанной пары, завоевали золотую медаль на международном турнире.

Группа, в состав которой вошли - Назрин Фарманова, Айнур Юсуфова и Лала Гусейнова завоевали на соревнованиях "серебро".