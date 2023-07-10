https://news.day.az/sport/1580145.html Азербайджанский форвард отправится с командой в Ереван
"Эгнатия" вылетит днем 12 июля, а уже на следующий день проведет первый матч с местным клубом. Ответная игра состоится 20 июля в албанском Эльбасане.
Азербайджанский форвард отправится с командой в Ереван
Азербайджанский нападающий албанской "Эгнатии" Вусал Искендерли отправится с командой в Ереван на первый матч 1-го квалификационного раунда Лиги конференций по футболу против "Арарат-Армения".
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, клуб уже приобрел билет для Искендерли, а это означает, что он уже точно отправится вместе с командой в Ереван. Албанский коллектив отправится туда транзитным рейсом через Стамбул.
"Эгнатия" вылетит днем 12 июля, а уже на следующий день проведет первый матч с местным клубом. Ответная игра состоится 20 июля в албанском Эльбасане.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре