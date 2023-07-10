Азербайджанский форвард отправится с командой в Ереван

Азербайджанский нападающий албанской "Эгнатии" Вусал Искендерли отправится с командой в Ереван на первый матч 1-го квалификационного раунда Лиги конференций по футболу против "Арарат-Армения".

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, клуб уже приобрел билет для Искендерли, а это означает, что он уже точно отправится вместе с командой в Ереван. Албанский коллектив отправится туда транзитным рейсом через Стамбул.

"Эгнатия" вылетит днем 12 июля, а уже на следующий день проведет первый матч с местным клубом. Ответная игра состоится 20 июля в албанском Эльбасане.

