Манчестер Юнайтед назвал цену за Магуайра

Руководство и тренерский штаб "Манчестер Юнайтед" открыты к продаже защитника Гарри Магуайра, но хотят выручить за его продажу € 58 млн.

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, об этом сообщает Manchester Evening News. Ранее появилась информация, что, если англичанин останется в команде, у него заберут капитанскую повязку.

30-летний Магуайр, вероятно, рассматривается клубом в качестве одного из футболистов, с которыми он может расстаться в летнее трансферное окно. Магуайр стал игроком "Манчестер Юнайтед" летом 2019 года, когда манкунианцы заплатили "Лестеру" за его переход € 87 млн. За это время защитник принял участие в 175 матчах, в которых забил семь голов и отдал пять результативных передач. Контракт между сторонами истекает через два сезона.

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