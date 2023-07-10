Галатасарай планирует усилится плеймейкером Ливерпуля

"Галатасарай" предлагает полузащитнику "Ливерпуля" Тьяго Алькантаре продолжить карьеру в Турции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, об этом сообщает издание Fanatik.

По данным источника, руководство турецкого клуба сделало очень привлекательное предложение 32-летнему хавбеку и провело первоначальные переговоры с "Ливерпулем" на предмет выяснения условий для осуществления сделки. Действующий контракт Алькантары с красными рассчитан до лета следующего года. Отмечается, что испанец уже успел отклонить предложение от саудовского клуба.

В завершившемся сезоне-2022/2023 Алькантара принял участие в 18 матчах за "Ливерпуль" в рамках английской Премьер-лиги, но результативными действиями не отметился. К мерсисайдскому клубу футболист присоединился в 2020 году, перейдя из "Баварии". Интернет-портал Transfermarkt оценивает примерную стоимость полузащитника в € 15 млн.

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