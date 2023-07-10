https://news.day.az/sport/1580203.html Азербайджанские гимнасты успешно выступили на международном турнире в Португалии - ФОТО
Азербайджанские гимнасты успешно выступили на международном турнире в Португалии - ФОТО
Члены сборной Азербайджана по прыжкам на батуте удостоены наград международного турнира "ScalabisCup", который прошел в городе Сантарен (Португалия), сообщили в понедельник Day.Az в Федерации гимнастики Азербайджана.
В программе индивидуальных прыжков на батуте азербайджанский гимнаст Гусейн Аббасов завоевал серебряную медаль.
Ибрагим Мустафазаде и Фархад Мустафаев были удостоены бронзовых наград международного турнира.
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