Азербайджанские гимнасты успешно выступили на международном турнире в Португалии
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Члены сборной Азербайджана по прыжкам на батуте удостоены наград международного турнира "ScalabisCup", который прошел в городе Сантарен (Португалия), сообщили в понедельник Day.Az в Федерации гимнастики Азербайджана.

В программе индивидуальных прыжков на батуте азербайджанский гимнаст Гусейн Аббасов завоевал серебряную медаль.

Ибрагим Мустафазаде и Фархад Мустафаев были удостоены бронзовых наград международного турнира.