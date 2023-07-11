Гурбан Гурбанов о предстоящем матче против «Линкольна»

Главный тренер азербайджанского "Карабах" Гурбан Гурбанов поделился мнением касательно предстоящего первого матча 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу против гибралтарского "Линкольна", передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com.

"Первая наша официальная игра в новом сезоне. Подготовка прошла хорошо. Ребята пока еще не набрали свою форму полностью, но движутся к этому. В первом матче могут быть недостатки. Постараемся завтра сыграть очень аккуратно. Поле здесь искусственного покрытия (матч пройдет на стадионе "Виктория" в Гибралтаре - Ред.). Не смогли полностью узнать о "Линкольне". В составе соперника произошли изменения. У них есть футболисты, которые умеют забивать и вести игру. Должны быть внимательными. Надо постараться сыграть правильно и точно. Верю, что мои футболисты способны на это", - заявил Гурбанов.

