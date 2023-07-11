Сборная Армении по стрельбе примет участие на турнире в Баку

Сборная Армении по стрельбе примет участие в чемпионате мира в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, сведения об этом подтвердил генеральный секретарь Федерации стрельбы республики Арег Сарибекян.

"Команда готовится выехать, если не будет каких-либо дополнительных препятствий", - заявил Сарибекян.

Он не назвал состав команды, чтобы не создавать дополнительного давления на спортсменов.

Чемпионат мира является рейтинговым: на нем будут разыграны путевки на Олимпийские игры.

