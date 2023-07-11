https://news.day.az/sport/1580323.html Сборная Армении по стрельбе примет участие на турнире в Баку
Он не назвал состав команды, чтобы не создавать дополнительного давления на спортсменов.
Сборная Армении по стрельбе примет участие на турнире в Баку
Сборная Армении по стрельбе примет участие в чемпионате мира в Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, сведения об этом подтвердил генеральный секретарь Федерации стрельбы республики Арег Сарибекян.
"Команда готовится выехать, если не будет каких-либо дополнительных препятствий", - заявил Сарибекян.
Он не назвал состав команды, чтобы не создавать дополнительного давления на спортсменов.
Чемпионат мира является рейтинговым: на нем будут разыграны путевки на Олимпийские игры.
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