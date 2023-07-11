Мбаппе останется в «ПСЖ», даже если станет игроком запаса

Французский нападающий Килиан Мбаппе проведет еще один сезон во французском "ПСЖ", даже если руководство команды из-за конфликта сделает его игроком запаса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил журналист Даниэль Риоло, его слова приводит RMC Sport.

"ПСЖ" со своей информационной войной принимает нас за идиотов. Я, конечно, хочу, чтобы они изображали Мбаппе большим злым волком. Без проблем. Они поставили себя в затруднительное положение с его контрактом", - отметил Риоло.

Действующий контракт Мбаппе рассчитан до конца сезона-2023/24. Из-за нежелания форварда продлевать соглашение "ПСЖ" был намерен продать игрока, основным претендентом на нападающего был мадридский "Реал".

9 июля издание Marca написало, что "Реал" перестал вести переговоры о переходе французского форварда.

При этом 5 июля издание L'Équipe сообщило, что "ПСЖ" не может договориться с футболистом о продлении контракта. Как ранее утверждала Marca, мать Мбаппе Файза Ламари, которая является агентом игрока, уже сообщила руководству "ПСЖ", что тот не собирается продлевать контракт с клубом.

В прошлом сезоне французской Лиги 1 Мбаппе стал лучшим бомбардиром, забив 29 мячей, а "ПСЖ" выиграл чемпионат Франции, набрав 85 очков.