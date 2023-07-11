Адриан Муту стал тренером Нефтчи

Главным тренером футбольного клуба "Нефтчи" (Баку) назначен румынский специалист Адриан Муту.

Как передает Day.Az, сегодня председатель Наблюдательного совета профессионального футбольного клуба "Нефтчи", президент SOCAR Ровшан Наджаф встретился с Адрианом Муту.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущей ситуации в "Нефтчи" и поставленных задачах, ожидания руководства были доведены до сведения румынского специалиста.