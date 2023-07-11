Челси отпустил Фофану в аренду

"Унион" Берлин объявил о заключении соглашения об аренде на один сезон 20-летнего ивуарийского нападающего Датро Фофана, права на которого принадлежат "Челси".

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, Фофана перешёл в лондонский клуб этой зимой из норвежского "Мольде". По данным портала Transfermarkt, тогда сумма сделки составила € 12 млн. Фофана принял участие в четырёх матчах за основную команду "Челси".

"Мольде" был первым европейским клубом в карьере форварда. Вместе с этой командой Фофана выиграл чемпионат Норвегии и Кубок страны.

Напомним, по итогам Бундеслиги сезона-2022/2023 "Унион" занял четвёртое место в турнирной таблице и в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов. "Челси", ставший 12-м в АПЛ, не примет участия ни в одном из еврокубковых турниров.