"Карабах" одержал победу над "Линкольном" в рамках квалификации ЛЧ - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
21:15
В рамках первого матча первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА азербайджанский клуб "Карабах" сыграл в гостях с гибралтарским "Линкольном".
Как передает Day.Az, матч завершился победой азербайджанского клуба - 2:1.
Первый гол в матче забил игрок хозяев поля Кике Гомес (25-я минута). На 58-й минуте нападающий "Карабаха" Редон Джиджа сравнял счет - 1:1. На 90+4 минуте Я.Бензия вывел "Карабах" в счете вперед - 2:1.
21:04
Гараев забросил мяч в штрафную, где Бензия его принял и пробил прямо под рукой вратаря - 1:2 в пользу Карабаха.
20:28
Зубир поборолся за мяч в штрафной с Айю, выиграл эту борьбу и откатил мяч Джидже, который красиво пробил с левой в ближний угол - 1:1.
19:55
Провал в обороне Карабаха после подачи Айю со своей половины поля, и Гомес воспользовался шансом на все сто - 1:0.
19:30
Матч начался
19:19
ФК "Карабах" вышел на старт евросезона и в очередной раз начинает путь по покорению групповой стадии ЛЧ. И путь этот на сей раз начинается в Гибралтаре.
Как передает Day.Az со ссылкой на Azerisport, ожидания от "Карабаха" в этой паре высокие, учитывая соперника. Но как будет на самом деле, нам покажет сама игра.
Ответный матч между командами состоится 19 июля в Баку.
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