Голкипер Баварии близок к переходу в Интер

Швейцарский голкипер мюнхенской "Баварии" Ян Зоммер близок к переходу в "Интер", сообщает известный инсайдер Николо Скира в своих социальных сетях.

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, по информации Скиры, переговоры между клубами о трансфере вратаря пройдут уже на этой неделе.

Ранее сообщалось, что приблизительная цена, на которую стороны будут ориентироваться в переговорах - € 6 млн. В планах "Интера" остаётся также подписание 21-летнего украинского голкипера Анатолия Трубина из "Шахтёра", который вместе с Зоммером может заменить Онана и покинувшего команду этим летом по истечении контракта Самира Хандановича.

Зоммер перешёл в "Баварию" в январе 2023 года из "Боруссии" (Мёнхенгладбах). За оставшуюся часть сезона-2022/2023 вратарь провёл за мюнхенцев 25 матчей, пропустив 31 мяч.

Ранее мы писали о том, что "Интер" готовится сделать предложение по трансферу Лукаку.