Хабиб согласиться на бой с Сен-Пьером?

Старший тренер сборной Москвы Союза ММА России Магомед Магомедов заявил, что бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) может согласиться на поединок с Жоржем Сен-Пьером, но россиянин не вернется к полноценным тренировкам, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Схватка Хабиба и Сен-Пьера возможна. Но Хабиб не вернется к полноценным тренировкам. Под словом "полноценные" я говорю о спаррингах, диетах и прочем. Для схватки по грэпплингу Хабиб готов даже сейчас", - сказал Магомедов.

Магомедов заявил, что Хабиб с большой вероятностью согласится на поединок, ведь отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов мечтал, чтоб его сын вышел против Сен-Пьера.

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.